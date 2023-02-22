Путин вышел на сцену во время концерта в Лужниках

Президент Путин вышел на сцену во время концерта в Лужниках в честь участников СВО

Президент России Владимир Путин вышел на сцену во время митинг-концерта в Лужниках. Прямую трансляцию мероприятия ведет пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

«Мы встречаемся с вами в преддверии Дня защитника Отечества. В этих словах есть что-то мощное, огромное. Я бы даже сказал, мистическое и святое», — заявил глава государства.

Концерт «Слава защитникам Отечества» проходит в Москве 22 февраля и посвящен участникам специальной военной операции (СВО).

Участие в мероприятии принимают активисты молодежных и патриотических организаций. Ожидается, что общее число гостей может составить до 200 тысяч человек.