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18:01, 22 февраля 2023Бывший СССР

В Литве захотели усилить санкции против Белоруссии

Глава МИД Литвы Ландсбергис заявил, что санкции против Белоруссии нужно усилить

Фото: Alejandro Martanez / Globallookpress.com

В Литве хотят усилить санкции против Белоруссии. Об этом заявил министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис, передает ТАСС.

Глава МИД считает, что санкции в отношении Минска нужно расширить и ужесточить, несмотря на то что Белоруссия не участвует в конфликте на Украине. По его мнению, являясь союзником России, она несет часть ответственности.

«Мы должны неустанно думать о том, как ограничить действия Белоруссии. Необходимы шаги по воздействию на ее экономику, введение новых санкций», — сказал Ландсбергис.

По его мнению, Белоруссии можно поставить на вид то, что она разрешает российским военным самолетам посадку и заправку топливом на территории республики.

В конце января Евросоюз (ЕС) предложил ввести против Белоруссии новый пакет санкций. Ограничения коснутся товаров двойного назначения, используемых в военных целях, а также энергетического сектора, продуктов из стали и золота.

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Алевтина Запольская
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