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22:27, 22 февраля 2023Экономика

Минпромторг предложил запретить упрощенный ввоз авто из дружественных стран

Минпромторг РФ предложил с 1 июня запретить упрощенный ввоз машин из дружественных стран

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Минпромторг России предложил с 1 июня запретить упрощенный ввоз машин из дружественных стран. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В пресс-службе рассказали, что в министерстве подготовлен проект постановления, предусматривающий поэтапное возвращение к действующим требованиям технического регламента ТР ТС 018/2011, регулирующего уровень безопасности отечественных транспортных средств.

Инициатива Минпромторга России предусматривает обязательную установку на все ввозимые в страну автомобили устройства вызова экстренных оперативных служб — оно позволяет быстро передавать данные службам для оказания помощи пострадавшим через «ЭРА-ГЛОНАСС».

Кроме того, с 1 ноября к автомобилям предлагается предъявлять требования по оснащению антиблокировочной системой тормозов.

Ранее в Минпромторге назвали условие начала поставок иранских автомобилей в Россию: «Одним из основных условий для поставок импортных автомобилей, в том числе из Ирана, и их эксплуатации на территории Российской Федерации является прохождение сертификации транспортного средства».

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Юлия Мискевич
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