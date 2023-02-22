Церковь мормонов оштрафовали за сокрытие миллиардов долларов

Independent: церковь мормонов в США оштрафована за сокрытие инвестпортфеля на $100 млрд

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней в США оштрафовали на пять миллионов долларов за сокрытие инвестпортфеля, который оценивается в 100 миллиардов долларов. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Отмечается, что церковь на протяжении 22 лет не подавала необходимых документов для раскрытия стоимости некоторых активов, тем самым нарушая законодательство. По данным издания, к 2018 году размер инвестпортфеля достиг 32 миллиардов долларов и религиозная организация опасалась, что обнародование данных приведет к негативным последствиям.

В 2019 году сообщалось, что фонд вырос до 100 миллиардов долларов, при этом церковь не тратит их на благотворительные цели, отмечает издание. При этом утверждалось, что мормоны используют подставные компании, чтобы скрыть истинный размер портфеля от общественности и Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Уточняется, что сама церковь заплатит только один миллион долларов, еще четыре миллиона долларов выплатит ее инвестиционный фонд Ensign Peak.

Ранее сын миллиардера из штата Юта и брат губернатора штата и кандидата в президенты США Джеймс Хантсман обвинил в мошенничестве мормонскую Церковь Иисуса Христа Святых последних дней. Он обвинил церковь в том, что она не финансировала за счет пожертвований религиозную, образовательную или благотворительную деятельность.