Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:28, 22 февраля 2023Мир

Ван И назвал принципы отношений Китая и России

Ван И заявил, что отношения России и Китая не направлены против третьих стран

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Член Политбюро ЦК Компартии КНР Ван И на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что отношения Москвы и Пекина не направлены против третьих стран. Слова главы китайской дипломатии приводит ТАСС.

«Наши отношения не направлены против третьих сторон и, конечно, не подвержены и не поддаются давлению третьих сторон. Поскольку у нас есть очень крепкий фундамент и со стороны экономики, и со стороны политики, и культуры, у нас есть очень богатый опыт», — назвал он принципы отношений двух государств.

Ван И подчеркнул, что Китай готов расширять стратегическое сотрудничество с Россией.

В свою очередь Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за совместную работу в сложных условиях современных международных отношений. Политик также назвал китайского лидера другом.

Ван И прибыл в Москву 21 февраля, этот визит завершает его турне во Францию, Италию, Германию, Венгрию. Он также принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Аксенов заявил о поддержке Путиным идеи построить линию обороны в Крыму
«Одноклассники» подвели итоги работы игровой платформы
Россиянка нашла трехлетнего сына мертвым в наполненной ванне
Врач опроверг распространенный миф о сахарном диабете
Фанаты сравнили брови Риты Оры на обложке глянца с гусеницами
Госдума приняла в I чтении проект об обороте оружия на новых территориях России
У отвечавшего за безопасность сгоревшей гостиницы нашли многомиллионный долг
Американский генерал призвал украинцев брать Крым
Heineken объяснил продолжение работы в России
Школьник из Дагестана поспорил с братом и умер после удара током
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.