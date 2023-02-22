Ван И назвал принципы отношений Китая и России

Ван И заявил, что отношения России и Китая не направлены против третьих стран

Член Политбюро ЦК Компартии КНР Ван И на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что отношения Москвы и Пекина не направлены против третьих стран. Слова главы китайской дипломатии приводит ТАСС.

«Наши отношения не направлены против третьих сторон и, конечно, не подвержены и не поддаются давлению третьих сторон. Поскольку у нас есть очень крепкий фундамент и со стороны экономики, и со стороны политики, и культуры, у нас есть очень богатый опыт», — назвал он принципы отношений двух государств.

Ван И подчеркнул, что Китай готов расширять стратегическое сотрудничество с Россией.

В свою очередь Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за совместную работу в сложных условиях современных международных отношений. Политик также назвал китайского лидера другом.

Ван И прибыл в Москву 21 февраля, этот визит завершает его турне во Францию, Италию, Германию, Венгрию. Он также принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности.