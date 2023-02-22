В Киеве заявили о готовящемся наступлении
Командующий ВСУ Наев заявил о готовящемся наступлении украинских войск
Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев заявил о готовящемся наступлении украинских войск, но не раскрыл его сроки. Об этом пишет агентство «Укринформ».
По словам Наева, Киев готовит силы для наступления, но когда оно состоится — «это тайна».
Говоря о ситуации на границе с Белоруссией, командующий заявил, что в случае увеличения вблизи нее российских и белорусских войск Украина сделает то же самое.
Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что решающие сражения с российскими войсками могут произойти с середины и до конца весны.