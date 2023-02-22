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15:18, 22 февраля 2023Бывший СССР

В Киеве заявили о готовящемся наступлении

Командующий ВСУ Наев заявил о готовящемся наступлении украинских войск

Фото: Ivan Lyubysh-Kirdey / Reuters

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев заявил о готовящемся наступлении украинских войск, но не раскрыл его сроки. Об этом пишет агентство «Укринформ».

По словам Наева, Киев готовит силы для наступления, но когда оно состоится — «это тайна».

Говоря о ситуации на границе с Белоруссией, командующий заявил, что в случае увеличения вблизи нее российских и белорусских войск Украина сделает то же самое.

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что решающие сражения с российскими войсками могут произойти с середины и до конца весны.

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Алевтина Запольская
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