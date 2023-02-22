Хозяйка одной из комнат коммуналки в Петербурге оставила соседей без воды и душа

«Mash на Мойке»: хозяйка комнаты в петербургской коммуналке оставила соседей без воды

В Петербурге хозяйка одной из комнат в коммунальной квартире оставила других жильцов без горячей воды, душа и ванны. Внимание на ситуацию в городе обратил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в четырехкомнатной квартире площадью 110 квадратных метров в доме на Зверинской улице. По словам владельцев других комнат, 56-летняя собственница одной из них больше года не дает им провести в квартиру горячую воду, а также установить ванну и душ, лишая возможности продать свои объекты или сдать их в аренду.

«У нас очень многие хотят купить квартиру целиком. Нас уже раз семь хотели расселить. Квартирантов я туда пустить не могу, продать комнату я не могу, потому что всякий раз, когда приходит риелтор, она выскакивает и кричит, что комната под арестом, что ложь, и что риелтор черная», — рассказала собственница одной из комнат Наталья Габидулина. Она добавила, что однажды специалисту по недвижимости после визита в проблемную квартиру пришлось снимать побои. Кроме того, 56-летняя россиянка препятствует тому, чтобы на кухне починили обвалившийся потолок, и мешает визитам любых специалистов, которые могли бы провести ремонт. При этом женщина постоянно заявляет на соседей в полицию.

Когда Габидулина решила превратить свою долю в «квартиру-студию» за счет установки душа и унитаза, чтобы впоследствии продать ее, недовольная соседка пошла в суд. В результате мокрую зону пришлось демонтировать. Габидулина объяснила, что причиной того, что хозяйка одной из комнат мешает им провести горячую воду и установить ванну и душ, служит то, что та стоит в очереди на компенсацию на улучшение жилищных условий, и поэтому ей выгодно, чтобы «квартира приходила в негодность». При этом она утверждает, что данная квартира ни в какой очереди не стоит.

По мнению 56-летней россиянки, препятствующей ремонту коммуналки, отсутствие в квартире горячей воды позволит ей и ее соседям добиться улучшения жилищных условий в первую очередь. «И вот эти самые жильцы не понимают, они абсолютно неразумные, что если дождаться, то могут расселить. Передает Габидулина ключи умышленно посторонним, и сейчас эти посторонние постоянно в квартиру проникают. Полиция тоже с ними завязана. Недавно я вызвала полицию, а она вызвала психиатрическую скорую на меня, на абсолютно разумного человека высокого уровня интеллекта, ветерана труда», — возмутилась петербурженка.

По словам Габидулиной, когда она обратилась в администрацию Петроградского района с просьбой признать квартиру непригодной для проживания, ей ответили, что для проведения соответствующей комиссии необходимо собрать подписи всех жильцов. «Баба-Яга против», — поделилась безуспешно пытающаяся продать свою комнату собственница.