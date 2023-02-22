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13:31, 22 февраля 2023Экономика

Названа необходимая сумма накоплений для комфортной пенсии

Bloomberg: инвесторы назвали сумму до $5 млн достаточной для комфортной пенсии

Фото: Emil Kalibradov / Unsplash

Для комфортной жизни на пенсии необходимы сбережения в размере от 3 до 5 миллионов долларов. Такую сумму накоплений назвали опрошенные агентством Bloomberg инвесторы.

До 5 миллионов долларов хватило бы большинству участников опроса, но одной трети респондентов необходима большая сумма. Больше всего таких в Северной Америке и Азии (42 и 35 процентов соответственно). Некоторые инвесторы сочли комфортной сумму от 5 до 20 миллионов долларов. В опросе приняли участие 553 инвестора из всех регионов мира.

Недавний опрос «Работы.ру» и СберНПФ показал, что почти половина россиян считают, что на пенсии им будет достаточно ежемесячного дохода в размере 50-100 тысяч рублей. Такую сумму назвали 47 процентов респондентов.

Еще 18 процентов россиян ответили, что считают комфортным доходом на пенсии 100-150 тысяч рублей в месяц. Немного меньше респондентов (15 процентов) смогут прожить на сумму в 50 тысяч, а 10 процентов — на 150-200 тысяч рублей. Кроме того, каждый десятый (10 процентов) признался, что будет доволен ежемесячным доходом от 200 тысяч рублей.

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Платон Щукин
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