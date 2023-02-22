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12:39, 22 февраля 2023Россия

Кремль воздержался от комментариев по высказываниям Пригожина в адрес Минобороны

Пресс-секретарь Песков воздержался от комментариев по высказываниям Пригожина в адрес МО

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Кремле воздержались от комментариев по высказываниям главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина в адрес руководства Министерства обороны (МО) России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По словам официального представителя президента, за комментариям по дискуссии главы ЧВК и МО следует обращаться в само Минобороны.

«Да, действительно, в СМИ публикуется обмен разными заявлениями, но это тема, которая относится к проведению СВО, поэтому я оставляю ее на министерство обороны и рекомендую вам обращаться туда», — заявил Песков.

Ранее Пригожин рассказал о проблемах ЧВК с ее снабжением боеприпасами. Он отметил, что он четко знает склады и даже номера ящиков, которые должны быть переданы ему и уверен, что припасов для ЧВК хватает, однако проблему решить не получается. В случившемся он винит российское военное ведомство.

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Марк Леонов
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