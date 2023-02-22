Восьмилетний школьник пропал во время прогулки в российском городе

В Екатеринбурге полиция разыскивает восьмилетнего школьника, пропавшего во время прогулки

В Екатеринбурге сотрудники полиции разыскивают восьмилетнего школьника, пропавшего во время прогулки. Об этом сообщили Ura.ru в правоохранительных органах.

По данным агентства, мальчик ушел из двора на улице Колхозников. В последний раз ребенка видели в одном из городских магазинов в сопровождении двух взрослых мужчин, передает портал Е1.

«По имеющейся информации, малолетний может находиться на территории микрорайона Вторчермет. Ранее сообщений об уходе из дома в отношении данного ребенка не поступало», — разъяснили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

В полиции также поделились приметами пропавшего ребенка. Его рост составляет 130 сантиметров, мальчик худощавого телосложения со светло-русыми волосами и зелеными глазами.

В ноябре 2022 года сообщалось, что в Краснокаменске нашли живым пропавшего десятилетнего учащегося. Удалось выяснить, что мальчик ночевал у друзей, а днем бродил по улицам.

Школьника доставили в больницу, где его осмотрели врачи. Его жизни сейчас ничего не угрожает.