В Польше назвали провалом слова Дуды о российских военных

Польские СМИ назвали провалом слова президента Дуды о российских военных

Польская газета Wprost раскритиковала президента страны Анджея Дуду, который во время выступления в Варшаве назвал украинских солдат российскими.

«Это провал. Говоря об украинских солдатах, Дуда оговорился», — заявляется в материале польского СМИ.

О ляпе польского политика также написала газета Wiadomosci, а портал NaTemat.pl назвал слова Дуды «фатальной оплошностью».

Ранее президент Польши Анджей Дуда во время выступления в Варшаве оговорился и поблагодарил за героизм российских военнослужащих вместо украинских.