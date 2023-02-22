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21:09, 22 февраля 2023Интернет и СМИ

В Польше назвали провалом слова Дуды о российских военных

Польские СМИ назвали провалом слова президента Дуды о российских военных
Анджей Дуда

Анджей Дуда. Фото: канцелярия президента Польши / Reuters

Польская газета Wprost раскритиковала президента страны Анджея Дуду, который во время выступления в Варшаве назвал украинских солдат российскими.

«Это провал. Говоря об украинских солдатах, Дуда оговорился», — заявляется в материале польского СМИ.

О ляпе польского политика также написала газета Wiadomosci, а портал NaTemat.pl назвал слова Дуды «фатальной оплошностью».

Ранее президент Польши Анджей Дуда во время выступления в Варшаве оговорился и поблагодарил за героизм российских военнослужащих вместо украинских.

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Марина Совина
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