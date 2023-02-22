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17:05, 22 февраля 2023Бывший СССР

СБУ задержала участников организации референдума в Херсонской области

СБУ задержала четырех человек за участие в организации референдума в Херсонской области

Фото: Михаил Палинчак / ТАСС

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в Telegram о задержании четырех человек на подконтрольной Киеву части Херсонской области за участие в организации референдума о вхождении региона в состав России.

По данным ведомства, задержанные местные жители во время референдума входили в состав участковых избирательных комиссий и якобы совершали обход населения с «требованием предоставить персональные данные». После этого они «заставляли граждан приходить на избирательные участки и голосовать в пользу Кремля». Если они сталкивались с сопротивлением, то «применяли психологическое насилие и угрожали».

На данный момент они находятся под стражей, им предъявлены обвинения по статье «Коллаборационная деятельность» Уголовного кодекса Украины.

23 января украинский суд впервые вынес приговор за организацию референдума в Херсонской области. СБУ заявила, что подсудимая якобы виновна в том, что была членом местной избирательной комиссии.

В сентябре 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении регионов в состав России. Церемония подписания договоров о принятии четырех регионов в состав России состоялась 30 сентября в Кремле.

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Варвара Кошечкина
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