На Украине впервые вынесли приговор за организацию референдума в Херсонской области

Украинский суд впервые вынес приговор за организацию референдума в Херсонской области. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram.

«Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ей [женщине] наказание в виде пяти лет заключения с лишением права занимать должности в органах власти и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом, сроком на десять лет», — говорится в заявлении СБУ.

Согласно информации следствия, суд признал виновной в «коллаборационной деятельности» жительницу поселка Новоалександровка Бериславского района Херсонской области. СБУ отметила, что она якобы была членом местной избирательной комиссии, занималась организацией и проведением референдума.

Ранее СБУ заочно предъявила обвинения за участие в организации референдума о вхождении Луганской народной республики (ЛНР) в состав России трем местным жительницам. Среди них — два депутата Народного совета республики и представительница территориальной избирательной комиссии Луганска. Их обвинили в «коллаборационной деятельности» и «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».