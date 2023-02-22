Россиянин вонзил в брата металлический шампур и попал под следствие

Под Волгоградом 42-летний мужчина вонзил в 37-летнего брата шампур во время ссоры

В Волгоградской области 42-летний мужчина напал на 37-летнего брата во время ссоры и попал под следствие. Об этом в среду, 22 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 21 февраля фигурант выпивал с родственником на летней кухне. Они поссорились, и тогда россиянин схватил металлический шампур и вонзил его в грудь брату, нанеся тяжелое ранение. Потерпевший смог спрятаться и добраться до больницы. Сейчас он госпитализирован.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о покушении на убийство УК РФ.

Ранее стало известно, что в Свердловской области судимый мужчина заступился за мать и до смерти забил брата-близнеца.