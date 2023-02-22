Доля собственных торговых марок достигла четверти в товарообороте «Пятерочки»

Торговая сеть «Пятерочка» подвела результаты работы по развитию СТМ за 2022 год

Доля собственных торговых марок (СТМ) торговой сети «Пятерочка» в розничном товарообороте сети выросла с 22,4 процента в 2021 году до 24,1 процента по итогам 2022 года. Об этом говорится в сообщении ретейлера.

Максимальная доля СТМ была зафиксирована в апреле прошлого года: в середине весны собственные марки обеспечили 25,1 процента оборота.

Среди всех товаров СТМ у посетителей магазинов сети отмечается рост популярности мясных консервов (рост сопоставимых продаж на 157 процентов по сравнению с 2021 годом), готовых блюд и чипсов (плюс 119 процентов), кофе, какао, шоколада (плюс 113 процентов) и детских средств гигиены (плюс 111 процентов). В категории «оливковое масло» безусловным лидером в 2022 году стал бренд Global Village, знание о котором превышает показатели брендовой продукции на 13 процентных пунктов. При этом масло СТМ попадает в каждый шестой чек, в то время как брендовый аналог — только в каждый шестнадцатый. В каждый второй чек гостей «Пятерочки» попадают овощные консервы Global Village: это практически в четыре раза чаще аналогов крупного транснационального бренда.

Повышению доли собственных марок в РТО способствовали такие факторы, как постоянная работа над качеством товаров, запуск более 250 новинок во всех категориях СТМ (Milla Vanilla, Kirton, Линкор, Code D'or, Captain Wolf, Black Flag и других) и активное продвижение продукции. На сегодняшний день в торговой сети представлены более 50 различных собственных марок во всех ценовых сегментах.

В 2022 году ретейлер впервые запустил федеральную кампанию в поддержку СТМ на телевидении, основная задача которой — повысить доверие покупателей к продукции. Например, для продвижения бренда сыров Liebendorf были выпущены ролики с Ольгой Медынич, снятые с использованием технологии deepfake. Кроме того, компания провела редизайн бренда Fish House и продолжила расширение ассортимента товаров собственных торговых марок в различных категориях, что стало дополнительным фактором роста в таких категориях, как готовая еда, детские средства, расширению и укреплению ассортимента кофе.

Качество продукции СТМ «Пятерочки» подтверждается и официальными результатами отраслевых конкурсов. Так, в конкурсе «Гарантия Качества 2022» собственные торговые марки сети были удостоены 113 наград, включая 66 золотых медалей и 5 «мясных оскаров». Данный показатель является самым высоким среди всех торговых сетей.