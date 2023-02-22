Пентагон высказался о сроках поставок танков Abrams Украине

В Пентагоне заявили, что не могут назвать точных сроков поставок танков Abrams Украине

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США по-прежнему не могут назвать точных сроков поставок Украине танков Abrams. Об этом сообщает РИА Новости.

«У меня нет конкретной даты. Это то, что потребует времени для контрактации. Так что на данный момент у меня нет точной даты», — сказала Сингх.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что Вашингтон отправит на Украину танки Abrams с устаревшей броней. Он предположил, что Белый дом ограничится извинениями за невысокое качество поставляемой техники.

В конце января президент США Джо Байден заявил, что правительство приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи, в который также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей.