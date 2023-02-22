У коренного населения Эквадора обнаружили древнюю адаптацию к туберкулезу

iScience: коренные эквадорцы адаптировались к туберкулезу несколько тысяч лет назад

Ученые Университета Эмори обнаружили, что коренное население современного Эквадора адаптировалось к туберкулезной палочке за несколько тысяч лет до прибытия европейцев. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале iScience.

Ранее исследователи обнаружили признаки возбудителя туберкулеза в костях андских мумий возрастом 1400 лет, что противоречит некоторым теориям о том, что туберкулез не существовал в Южной Америке до прибытия европейцев 500 лет назад.

Ученые провели полное секвенирование геномов, используя образцы крови 15 современных коренных жителей, живущих на высоте более 2500 метров в нескольких разных провинциях Эквадора. Были выявлены биомаркеры, которые обычно присутствуют у людей при активной туберкулезной инфекции. Также были обнаружены биомаркеры, связанные с адаптацией к гипоксии или низким уровнем кислорода в крови в результате жизни на большой высоте.

Учитывая предполагаемые сроки отбора генов, способствующих адаптации, коренные народы Эквадора, возможно, приспособились к Mycobacterium tuberculosis за три тысячи лет до прибытия европейцев. Кроме того, был обнаружен коллапс населения, совпадающий с прибытием европейцев, который является более серьезным, чем в других регионах Анд.