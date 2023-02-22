Россиянина осудили на 14 лет за насилие над 16-летней падчерицей

Свердловский суд осудил на 14 лет колонии отчима, насиловавшего 16-летнюю падчерицу

Свердловский областной суд приговорил к 14 годам лишения свободы мужчину, насиловавшего 16-летнюю падчерицу. Об этом в среду, 22 февраля, сообщает E1.RU со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчина признан виновным по статьям 117 («Истязания») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, отчим несколько вступал с интимную связь с несовершеннолетней в поселке под Сысертью. Он не признал вину и утверждал, что связь с девочкой была добровольной. Кроме того, фигурант отрицал, что истязал падчерицу.

Известно, что он был судим в 2014 году за секс и развратные действия с подростком, но освободился по УДО.