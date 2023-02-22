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14:42, 22 февраля 2023Россия

Россиянка нашла трехлетнего сына мертвым в наполненной ванне

В Красноярском крае трехлетний мальчик утонул в наполненной ванне

Фото: Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В городе Бородино Красноярского края трехлетний мальчик утонул во время купания в ванне. Об этом сообщил региональное управление Следственного комитета (СК) на своем сайте.

Ведомство установило, что утром 22 февраля ребенка нашла мертвым его мать. По словам россиянки, до этого мальчик неоднократно самостоятельно забирался в ванну и мог наполнить ее водой.

По данным СК, семья погибшего ребенка, в которой воспитываются еще двое детей 5 и 7 лет, считается благополучной. Отец мальчика в момент происшествия находился на работе.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В рамках его расследования ведомство продолжает устанавливать остальные обстоятельства произошедшего.

Похожий случай произошел в Ленинградской области в сентябре 2022 года. В деревне Яльгелево Ломоносовского района утонул девятимесячный младенец, которого мать оставила в ванной и ушла. По словам россиянки, она купала сына и вышла на десять минут, оставив воду включенной. Когда женщина вернулась, младенец не подавал признаков жизни.

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Константин Лысяков
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