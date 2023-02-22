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11:40, 22 февраля 2023Силовые структуры

Вербовавшего россиян в «Правый сектор» украинца осудили на 3 года 10 месяцев

В Ростовской области суд огласил приговор украинцу, вербовавшему россиян в «Правый сектор»

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Донецкий городской суд Ростовской области приговорил к 3 годам и 10 месяцам колонии общего режима гражданина Украины Бориса Довганюка, который вербовал россиян для вступления в «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация). Об этом в среду, 22 февраля, сообщает ТАСС.

Довганюка признали виновным по статье 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»). По данным следствия, в Мариуполе фигурант призывал жителей присоединиться к запрещенной организации. Весной 2022 года Довганюка задержали.

Ранее сообщалось, что жительницу Сочи оштрафовали из-за лозунга «Слава Украине» на корейском языке в мессенджере.

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Илона Палей
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