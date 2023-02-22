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18:17, 22 февраля 2023Культура

Ивлеева рассказала о волнении из-за интимной сцены в «Монастыре»

Анастасия Ивлеева рассказала о волнении во время съемки интимной сцены в «Монастыре»

Кадр: сериал «Монастырь»

Российская актриса и телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала о волнении во время съемки интимной сцены в сериале «Монастырь», в котором она сыграла одну из главных ролей. Этим она поделилась на своем YouTube-канале.

По словам Ивлеевой, она испытала небольшое волнение во время работы над первой эротической сценой сериала, где ее героиня предстала обнаженной. Телеведущая уточнила, что она смогла расслабиться только после первых нескольких дублей. «Те, кто хотел посмотреть, уже все посмотрели, и все происходило в расслабленной атмосфере», — сказала она.

Ивлеева также отметила, что, несмотря на то, что у нее есть недостатки, она в себе уверена. «Кому-то что-то может не нравиться, кто-то может считать меня толстой, худой... Я себе нравлюсь! Я классная! Почему бы не показать это всему миру?» — добавила артистка.

Ранее Ивлеева рассказала о самой сложной сцене в сериале «Монастырь». Она отметила, что чем глубже погружалась в съемочный процесс, тем больше ощущала ответственность и проникалась своим персонажем, а также старалась сделать особенной каждую сцену. «Хотя момент, когда я узнаю о смерти Пантелеймоны, выделю особенно», — написала артистка.

Проект режиссера Александра Молочникова рассказывает о любящей вечеринки и развлечения девушке Марии, которая сбегает в монастырь, чтобы спастись от преследователей из прошлой жизни.

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Варвара Кошечкина
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