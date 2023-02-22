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17:38, 22 февраля 2023Экономика

Свадьбы в США резко подорожают

CNBC: стоимость организации свадьбы в США возрастет до $29 тысяч в 2023 году

Фото: Álvaro CvG / Unsplash

Средняя стоимость организации свадьбы в США возрастет с 28 тысяч до 29 тысяч долларов в 2023 году, несмотря на сокращение числа бракосочетаний. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные агентства Zola.

Еще в 2019 году свадьба обходилась американским молодоженам в 24,7 тысячи долларов. Однако пандемия привела к резкому росту нагрузки на свадебный рынок в предыдущие годы, так как многие пары стремились провести отложенную из-за коронавируса церемонию бракосочетания. В свою очередь, такая тенденция стала причиной подорожания услуг по организации свадеб.

В 2023 году ожидается сокращение числа бракосочетаний, но цены продолжат расти из-за повышенной инфляции в США. Так, 83 процента свадебных агентств сообщили об увеличении расходов, 26 процентов обратили внимание на рост цен на товары для бракосочетаний, а 17 процентов заявили, что пары сокращают траты на помолвку. При этом 77 процентов агентств уже повысили цены на свои услуги, объясняя это, в том числе необходимостью поднять зарплаты своим сотрудникам.

Для уменьшения расходов все больше пар отказываются от типичных свадебных атрибутов, закупают продукты на рынках, а наряды — в секонд-хэндах и выбирают для празднования менее загруженные будние дни и утренние часы.

Ранее британские дизайнеры Джесс Кей и Роузи Уильямс перечислили тренды в нарядах для церемонии бракосочетания в нынешнем году. По словам экспертов, с окончанием пандемии коронавируса пары вновь начали устраивать крупные свадьбы, в связи с этим резко вырос спрос на платья из атласа с блестками, перьями и другим ярким декором. Кроме того, трендовыми стали короткие платья, а также платья-трансформеры со съемным шлейфом, в которых удобно танцевать на мероприятии.

Данил Дмитриев
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