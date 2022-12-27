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11:52, 27 декабря 2022Ценности

Перечислены тренды в свадебных нарядах

Glamour: трендовыми стали короткие платья, а также варианты с кружевом и подолом

Фото: unsplash

Британские дизайнеры Джесс Кей и Роузи Уильямс перечислили тренды в нарядах для церемонии бракосочетания в 2023 году. На эту тему они высказывались в интервью британской версии журнала Glamour.

По словам экспертов, с окончанием пандемии коронавируса пары вновь начали устраивать крупные свадьбы, в связи с этим резко вырос спрос на платья из атласа с блестками, перьями и другим ярким декором. Кроме того, трендовыми стали короткие платья, а также платья-трансформеры со съемным шлейфом, в которых удобно танцевать на мероприятии.

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Что касается пышных вариантов, невесты отдают предпочтение моделям с заниженным верхом, который делает классический образ более современным. Помимо этого, актуальность обрели платья с подолом и подвенечные образы в бельевом стиле. «Одежда с кружевом — еще одно модное веяние будущего сезона», — уточнили собеседницы издания.

В заключение Кей и Уильямс призвали читательниц обратить внимание на брючные костюмы белого цвета и удобные платья, которые впишутся в повседневный гардероб и после свадебной церемонии.

Ранее журналисты «Звездач» раскрыли стоимость годовщины свадьбы бизнесвумен Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. Согласно информации, декорации, еда, платья и ведущие обошлись Джигану и Самойловой в 25 миллионов рублей.

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Майя Пономаренко
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