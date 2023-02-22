Захарова оценила реакцию Зеленского на критику со стороны Берлускони

Мария Захарова раскритиковала Зеленского за то, что он «набросился» на Берлускони

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила реакцию президента Украины Владимира Зеленского на критику со стороны бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Свой комментарий она опубликовала в Telegram.

«В очередном приступе бессильной злобы бункерный набросился на Берлускони, который напомнил киевскому режиму про Донбасс», — заявила Захарова. При этом она напомнила, что итальянский политик рассказывал о том, как застал бомбардировки Милана в 1943 году. «Вот так незатейливо Зеленский взял и сравнил свой режим с фашистским, а СВО — с действиями союзников времен Второй мировой. Проговорился», — констатировала она.

Ранее Владимир Зеленский упрекнул Сильвио Берлускони в том, что тот никогда не сталкивался с ужасами войны, и его дом не подвергался бомбардировкам.

До этого Берлускони резко высказался о действиях Зеленского. По словам итальянского политика, украинскому президенту достаточно было прекратить нападать на две автономные республики Донбасса, чтобы предотвратить конфликт. Берлускони подчеркнул, что негативно оценивает поведение Зеленского и отверг вероятность разговора с ним когда-либо.