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08:13, 22 февраля 2023Мир

Захарова оценила реакцию Зеленского на критику со стороны Берлускони

Мария Захарова раскритиковала Зеленского за то, что он «набросился» на Берлускони
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила реакцию президента Украины Владимира Зеленского на критику со стороны бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Свой комментарий она опубликовала в Telegram.

«В очередном приступе бессильной злобы бункерный набросился на Берлускони, который напомнил киевскому режиму про Донбасс», — заявила Захарова. При этом она напомнила, что итальянский политик рассказывал о том, как застал бомбардировки Милана в 1943 году. «Вот так незатейливо Зеленский взял и сравнил свой режим с фашистским, а СВО — с действиями союзников времен Второй мировой. Проговорился», — констатировала она.

Ранее Владимир Зеленский упрекнул Сильвио Берлускони в том, что тот никогда не сталкивался с ужасами войны, и его дом не подвергался бомбардировкам.

До этого Берлускони резко высказался о действиях Зеленского. По словам итальянского политика, украинскому президенту достаточно было прекратить нападать на две автономные республики Донбасса, чтобы предотвратить конфликт. Берлускони подчеркнул, что негативно оценивает поведение Зеленского и отверг вероятность разговора с ним когда-либо.

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Марина Совина
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