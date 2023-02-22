Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:23, 22 февраля 2023Мир

В МИД отметили сходство позиций России и Китая по глобальной безопасности

Мария Захарова: предложения Китая по глобальной безопасности совпадают с позицией России

Фото: Thomas Peter / Reuters

Предложения Китая по обеспечению глобальной безопасности совпадают с позицией России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«Пекин призывает к отказу от ментальности холодной войны, выступает за соблюдение принципа неделимости безопасности, за выстраивание сбалансированной эффективной устойчивой архитектуры безопасности», — сказала дипломат, добавив, что «это схоже с нашими позициями».

Ранее КНР опубликовала текст концепции инициативы глобальной безопасности. Инициатива глобальной безопасности, выдвинутая председателем Китая Си Цзиньпином в апреле 2022 года, подразумевает поддержание мира во всем мире и содействие глобальному развитию и процветанию как стремление всех государств. Мера также направлена на устранение ключевых проблем международных кризисов, улучшение управления в этой сфере и развитие сотрудничества для содействия безопасности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Украина обстреляла приграничные поселения российского региона
Россиянин вонзил в брата металлический шампур и попал под следствие
Лось разбил голову гулявшей с собакой женщине и попал на видео
Во Франции объяснили успех России в обходе международных санкций
Оценено влияние землетрясений в Турции на российский спрос на жилье
Байден споткнулся при посадке в самолет в Варшаве
Россиянина осудили на 14 лет за насилие над 16-летней падчерицей
В МИД отметили сходство позиций России и Китая по глобальной безопасности
Названа худшая авиакомпания Европы
YouTube заблокировал канал Артемия Лебедева
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.