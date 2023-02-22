В МИД отметили сходство позиций России и Китая по глобальной безопасности

Мария Захарова: предложения Китая по глобальной безопасности совпадают с позицией России

Предложения Китая по обеспечению глобальной безопасности совпадают с позицией России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«Пекин призывает к отказу от ментальности холодной войны, выступает за соблюдение принципа неделимости безопасности, за выстраивание сбалансированной эффективной устойчивой архитектуры безопасности», — сказала дипломат, добавив, что «это схоже с нашими позициями».

Ранее КНР опубликовала текст концепции инициативы глобальной безопасности. Инициатива глобальной безопасности, выдвинутая председателем Китая Си Цзиньпином в апреле 2022 года, подразумевает поддержание мира во всем мире и содействие глобальному развитию и процветанию как стремление всех государств. Мера также направлена на устранение ключевых проблем международных кризисов, улучшение управления в этой сфере и развитие сотрудничества для содействия безопасности.