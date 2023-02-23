МИД Венгрии назвал условие для аплодисментов Зеленскому
Государственный секретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что если бы президент Украины Владимир Зеленский вернул права венгерскому меньшинству, которое проживает в Закарпатье, ему можно было бы поаплодировать. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
«Если бы он вернул права закарпатским венграм, которые были отобраны, тогда, возможно, да. Хотя это, на самом деле, минимальное ожидание», — заявил Менцер в ответ на вопрос портала Telex о том, стоит ли аплодировать украинскому лидеру.
Ранее Менцер заявил, что Киев должен прекратить зверства и притеснения в отношении венгров, которые проживают на Западной Украине. «Мы призываем национальных лидеров Украины немедленно сделать все возможное для того, чтобы отменить антивенгерские решения и восстановить статус-кво. Ожидаем, что украинские лидеры сделают все возможное для сохранения стабильности в Закарпатье, несмотря на войну», — подчеркнул он.