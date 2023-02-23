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05:55, 23 февраля 2023Мир

МИД Венгрии назвал условие для аплодисментов Зеленскому

МИД Венгрии: Зеленский заслужит аплодисменты, когда вернет права закарпатским венграм
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Государственный секретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что если бы президент Украины Владимир Зеленский вернул права венгерскому меньшинству, которое проживает в Закарпатье, ему можно было бы поаплодировать. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Если бы он вернул права закарпатским венграм, которые были отобраны, тогда, возможно, да. Хотя это, на самом деле, минимальное ожидание», — заявил Менцер в ответ на вопрос портала Telex о том, стоит ли аплодировать украинскому лидеру.

Ранее Менцер заявил, что Киев должен прекратить зверства и притеснения в отношении венгров, которые проживают на Западной Украине. «Мы призываем национальных лидеров Украины немедленно сделать все возможное для того, чтобы отменить антивенгерские решения и восстановить статус-кво. Ожидаем, что украинские лидеры сделают все возможное для сохранения стабильности в Закарпатье, несмотря на войну», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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