МИД Венгрии: Зеленский заслужит аплодисменты, когда вернет права закарпатским венграм

Государственный секретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что если бы президент Украины Владимир Зеленский вернул права венгерскому меньшинству, которое проживает в Закарпатье, ему можно было бы поаплодировать. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Если бы он вернул права закарпатским венграм, которые были отобраны, тогда, возможно, да. Хотя это, на самом деле, минимальное ожидание», — заявил Менцер в ответ на вопрос портала Telex о том, стоит ли аплодировать украинскому лидеру.

Ранее Менцер заявил, что Киев должен прекратить зверства и притеснения в отношении венгров, которые проживают на Западной Украине. «Мы призываем национальных лидеров Украины немедленно сделать все возможное для того, чтобы отменить антивенгерские решения и восстановить статус-кво. Ожидаем, что украинские лидеры сделают все возможное для сохранения стабильности в Закарпатье, несмотря на войну», — подчеркнул он.