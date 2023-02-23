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06:46, 23 февраля 2023Россия

Украину предупредили о потере Артемовска «в любом случае»

Советник Пушилина Гагин: ВСУ обороняют Артемовск, но в любом случае его потеряют

Фото: Alex Babenko / Reuters

Cоветник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин рассказал об обстановке в Артемовске (украинское название — Бахмут). Его цитирует РИА Новости.

По словам Гагина, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают оборонять город, несмотря на ежедневные значительные потери там в живой силе. При этом он заверил, что украинские военные все равно потеряют контроль над населенным пунктом.

«Если говорить о ситуации по Артемовску, они его обороняют, но в любом случае они его потеряют. Потому что, во-первых, за нами — правда, и мы сильнее», — пояснил Гагин.

Собеседник агентства также отметил, что субъект «стал центром утилизации ВСУ», где ежедневно хоронят солдат.

Ранее Гагин заявил, что у Киева в настоящий момент нет сил для контрудара в районе Артемовска. По его мнению, пока что украинская армия не способна нанести контрудар, а сообщения о передислокации в район Артемовска национальных батальонов — это, скорее всего, попытка создания заградотрядов.

Марина Совина
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