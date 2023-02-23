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03:24, 23 февраля 2023Россия

Россиянам назвали способ лечиться в платных клиниках бесплатно

Адвокат Гриценко заявила, что в платных клиниках можно лечиться бесплатно по полису ОМС

Фото: Максим Мишин / РИА Новости

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) дает право на получение бесплатных медицинских услуг в некоторых платных клиниках. Способ назвала медицинский адвокат коллегии адвокатов «Правовая политика» Ирина Гриценко в беседе с агентством «Прайм».

По словам Гриценко, закон «Об обязательном медицинском страховании» предусматривает обязательную оплату пациентом всех услуг, если они не входят в систему ОМС и не покрываются добровольной страховкой.

Однако на фоне снижения платежеспособного спроса многие частные клиники начинают подключаться к системе ОМС. В таком случае они получают больше клиентов, за которых платит страховая компания, заявила адвокат.

Узнать перечень клиник, работающих по такой системе, можно на сайте Минздрава. Гриценко подчеркнула, что при обращении пациента частная клиника не вправе отказать в предоставлении услуг по ОМС, если она их оказывает. В противном случае можно написать жалобу.

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Юлия Мискевич
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