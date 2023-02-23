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21:54, 23 февраля 2023Мир

Лидеры Евросоюза пообещали усилить давление на Россию из-за конфликта на Украине

Лидеры 27 стран ЕС в заявлении пообещали усилить давление на РФ из-за конфликта на Украине

Фото: Pixabay

Лидеры 27 стран Европейского союза (ЕС) пообещали усилить давление на Россию из-за конфликта на Украине, передает ТАСС со ссылкой на документ, распространенный к предстоящей годовщине начала специальной военной операции.

Евросоюз пообещал продолжить политическую, экономическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Киеву, а также выразил намерение способствовать восстановлению страны, в том числе с использованием замороженных российских активов.

«Мы усилим коллективное давление на Россию для прекращения ее военной агрессии. Для этого мы примем десятый пакет санкций и примем меры против тех, кто пытается обходить ограничения», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза в четверг, 23 февраля, не смогли договориться о новых санкциях против России. Переговоры об ограничениях возобновятся 24 февраля.

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Марина Совина
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