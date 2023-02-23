Слова Столтенберга о переходе украинского конфликта в новую фазу оценили

Военный аналитик Козин усомнился в переходе украинского конфликта в новую фазу

Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтеберга о переходе украинского конфликта в новую фазу «логистического» противостояния на истощение не соответствуют действительности. Так ситуацию на поле боя в разговоре с «Лентой.ру» оценил ведущий эксперт центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин.

«Не верю. Он успокаивает нашу бдительность, чтобы мы на переговоры пошли. Я сомневаюсь в том, что он говорит правду. Они хотят ввести нас в заблуждение, притупить бдительность, пойти на переговоры на киевских условиях. 30 государств-членов НАТО поставляют оружие Киеву и еще 20 внеблоковых. Как думаете, не соберут? Конечно, соберут. Считаю, что это является ложным информационным вбросом», — сказал он.

Глава Североатлантического альянса сообщил, что объединение к настоящему моменту исчерпало запасы артиллерийских снарядов для поставок Украине. По его словам, члены НАТО считают необходимым нарастить производство на фоне перехода конфликта в фазу «войны на истощение».

Столтенберг отметил, что главная проблема заключается в том, что расход снарядов в настоящий момент опережает производство. Он добавил, что союзники пытаются делать основной упор на производство, поскольку сейчас идет «противостояние логистик, и важно снабжать украинцев каждый день, чтобы они продолжали достигать результатов на поле боя».