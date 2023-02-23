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03:43, 23 февраля 2023Россия

Советник Пушилина предупредил о возможной попытке ВСУ атаковать ДНР 23 февраля

Советник Пушилина Гагин предупредил о возможной попытке ВСУ атаковать ДНР 23 февраля

Фото: Libkos / AP

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин предупредил возможной попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать регион 23 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Гагина, именно в этот день украинские бойцы планируют нанести удары и «получить положительный, как они считают, результат». При этом на деле ВСУ занимаются обстрелом мирных городов, в которых нет военных, поражают жилые кварталы и гражданские инфраструктуры.

Ранее Пушилин предупредил об активизации обстрелов со стороны ВСУ в праздничные дни. «Противник в праздники всегда активизируется. Есть информация, что и в ближайшие 2-3 дня обстрелы со стороны украинских вооруженных формирований усилятся», — написал Пушилин. Врио главы республики попросил население быть аккуратнее и не выходить на улицу без надобности.

Марина Совина
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