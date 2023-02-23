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22:45, 23 февраля 2023Мир

Подарок Путина Байдену назвали самым дорогим в 2021 году

Госдеп США назвал набор для письма от Путина самым дорогим подарком Байдену в 2021 году
Джо Байден и Владимир Путин

Джо Байден и Владимир Путин. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Подарок, который вручил президент России Владимир Путин американскому коллеге Джо Байдену во время саммита в Женеве, признали самым дорогим презентом для американского политика в 2021 году. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

Путин вручил Байдену письменный набор хохломы «Москва», который назвали самым дорогим подарком для американского лидера в 2021 году. Стоимость презента оценили в 12 тысяч долларов. В графе, указывающей обстоятельства получения подарка, отмечается, что отказ «поставил бы в неловкое положение как дарителя, так и правительство США». Аналогичная пометка присутствует и для всех других презентов от мировых лидеров.

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В свою очередь Байден на саммите в Женеве вручил Путину в качестве подарка солнечные очки-авиаторы и хрустальную статуэтку бизона.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена состоялись в Женеве на вилле Ла Гранж 16 июня 2021 года. Президенты общались три часа. По итогам встречи главы государств пришли к договоренности о совместной работе Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.

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Марина Совина
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