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01:45, 23 февраля 2023Россия

Музыканты исполнили песню на украинском языке на концерте в «Лужниках»

Музыканты Апачев и Фрей исполнили песню на украинском языке на концерте в «Лужниках»

Фото: Андрей Кочнев

Музыканты Аким Апачев и Дарья Фрей исполнили украинскую композицию «Пливе кача» («Плывет утка») на концерте в «Лужниках» в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что песня обращена к украинским солдатам. Во время выступления музыкантов на экранах стадиона показывали клип, снятый в Мариуполе, а также строчки песни на русском языке, к примеру: «Плывет утка, девки хороводят,
В "Азовстали" демонов хоронят».

Ранее в МВД заявили, что в митинг-концерте в Лужниках приняли участие более 200 тысяч человек. Официальный представитель ведомства Ирина Волк указала, что на арене стадиона находились более 90 тысяч человек, еще более 112 тысяч были снаружи спортивного комплекса.

22 февраля в «Лужниках» состоялся митинг-концерт, приуроченной к празднованию Дню защитника Отечества. В музыкальной части концерта приняли участие такие известные люди и группы как, группа «Любэ», бард Александр Ванюшкин, Григорий Лепс, Олег Газманов, Владимир Машков, группа «Зверобой».

Марина Совина
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