Джонсон предостерег Китай от совершения исторической ошибки

Экс-премьер Британии Джонсон назвал возможную поддержку Китаем России исторической ошибкой

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предостерег Китай от поддержки России в противостоянии с Украиной, отметив, что тем самым Пекин совершил бы историческую ошибку. Его слова приводит телеканал Sky News.

«Я думаю, это будет исторической ошибкой Китая. Я с озабоченностью смотрел, что Ван И делал вчера в Москве», — заявил он.

По словам Джонсона, возможность сотрудничества Москвы и Пекина показывает необходимость усиления западными странами поддержки Киева. Британский экс-премьер добавил, что Украина должна одержать победу в 2023 году.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Киев по дипломатическим каналам направил в Пекин предложение о встрече. По его словам, в интересах Украины провести встречу с представителями Китая.