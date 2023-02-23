Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:50, 23 февраля 2023Мир

Джонсон предостерег Китай от совершения исторической ошибки

Экс-премьер Британии Джонсон назвал возможную поддержку Китаем России исторической ошибкой

Фото: Martyn Wheatley / Globallookpress

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предостерег Китай от поддержки России в противостоянии с Украиной, отметив, что тем самым Пекин совершил бы историческую ошибку. Его слова приводит телеканал Sky News.

«Я думаю, это будет исторической ошибкой Китая. Я с озабоченностью смотрел, что Ван И делал вчера в Москве», — заявил он.

По словам Джонсона, возможность сотрудничества Москвы и Пекина показывает необходимость усиления западными странами поддержки Киева. Британский экс-премьер добавил, что Украина должна одержать победу в 2023 году.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Киев по дипломатическим каналам направил в Пекин предложение о встрече. По его словам, в интересах Украины провести встречу с представителями Китая.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Нуланд оценила вероятность переговоров России и США по ДСНВ
В Росреестре предупредили о мошенничестве в сделках с недвижимостью
В США заявили о провале Запада изолировать Россию
Лидеры Евросоюза пообещали усилить давление на Россию из-за конфликта на Украине
Джонсон предостерег Китай от совершения исторической ошибки
Вхожий в семью Ельцина нефтяной магнат был найден мертвым в Подмосковье
Небензя назвал баснями слова ЕС о добрососедстве с Россией
Европу назвали колоссом на глиняных ногах
Военный эксперт объяснил ситуацию с договором СНВ
Серхио Рамос рассказал о завершении карьеры в сборной Испании
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.