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22:51, 23 февраля 2023Мир

В Германии заявили о возможности «поставить Россию на колени» лишь на поле боя

Вице-канцлер Германии Хабек заявил, что Россию можно поставить на колени лишь на поле боя
Роберт Хабек

Роберт Хабек. Фото: Chris Emil Janssen / Globallookpress.com

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек признал, что запрет на реэкспорт третьими странами товаров Евросоюза не поможет добиться остановки Россией специальной военной операции (СВО) на Украине. По его мнению, победить ее можно лишь на поле боя, сообщает РИА Новости.

«Как бы горько это ни было и как бы ужасно ни было это высказывать: я думаю, что Россию можно лишь на поле сражения поставить на колени», — заявил он.

Глава Минэкономики подчеркнул, что антироссийские санкции не помогают добиться необходимого эффекта по изменению Москвой своей позиции по Украине.

Ранее командующая сухопутными войсками Вооруженных сил США Кристин Вормут, говоря о сроках поставки американской армией Украине танков M1 Abrams, отметила, что на это может уйти больше года. По ее словам, передача танков Киеву не может произойти в ближайшие недели или месяцы и рассчитана на более длительные сроки.

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Марина Совина
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