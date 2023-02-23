Российских водителей будут проверять на алкогольное опьянение по-новому

В России 1 марта вступят в силу новые правила проверки водителей на алкогольное опьянение

В России с 1 марта вступят в силу новые правила проверки водителей на алкогольное опьянение — с этого времени «продувку» можно будет проводить без понятых, но с видеозаписью, рассказал глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с РИА Новости.

По словам Солдунова, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в октябре 2022 года. Новые правила утверждены кабмином.

Согласно правилам, в случае подозрения водителя сотрудники госавтоинспекции могут провести его освидетельствование в присутствии двух понятых или с применением видеозаписи. Главное изменение — «продувка» водителей без понятых, отметил специалист.

Запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела, нарушение речи или несоответствующее обстановке поведение станут поводом для проверки. Солдунов напомнил, что такая норма была прописана в КоАП России как применимая, а теперь появилась в правилах освидетельствования.

Помимо этого, с 1 марта в Москве, Белгородской и Московской областях запускается эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств. Министерство здравоохранения России утвердило список рецептурных препаратов, разрешенных для дистанционной продажи в рамках пилотного проекта.

