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07:30, 23 февраля 2023Экономика

Описан сценарий изменения рынка потребительского кредитования в этом году

Аналитики описали сценарий изменения рынка потребительского кредитования в 2023 году

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

С августа по декабрь 2022 года число выданных банками кредитов наличными за месяц достигло в среднем 2,1 миллиона. Сценарий изменения рынка потребительского кредитования в этом году описали аналитики исследования «Сравни», пишет RT.

Отмечается, что за аналогичный период 2021 года этот показатель составил менее двух миллионов. Во второй половине 2022 года зафиксирована и другая явная тенденция — снижение средней суммы выданного кредита.

В среднем с августа по декабрь 2022 года сумма кредита составляла 229 тысяч рублей. Эта цифра на 25 процентов ниже показателя 2021 года. Специалисты полагают, что средняя сумма кредита в течение 2023 года не будет значительно расти.

Аналитики отмечают, что в основном банки будут выдавать кредиты проверенным клиентам. Наиболее часто пользователи получают предложения в районе 20 процентов.

Ранее сообщалось, что объем льготных кредитов для малого и среднего бизнеса вырос за год. Господдержкой в рамках реализации нацпроекта по развитию малого и среднего бизнеса воспользовались свыше 44 тысяч предпринимателей.

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Юлия Мискевич
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