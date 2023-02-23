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15:02, 23 февраля 2023Спорт

Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию РФС на отстранение от турниров

Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию РФС на отстранение от международных турниров

Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Российского футбольного союза (РФС) на отстранение от международных турниров российских клубов и сборных. Решение суда оказалось в распоряжении ТАСС.

Швейцарская сторона заявила, что апелляция была подана несвоевременно и, следовательно, не может быть рассмотрена. На подачу апелляции РФС имел 30 дней, однако не уложился в отведенные сроки. Отмечается, что никакие расходы не взимаются и не присуждаются.

Апелляции клубов РПЛ на отстранение от еврокубков со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) были отклонены в июле 2022 года. Оспорить недопуск к европейским турнирам пытались «Зенит», «Сочи», «Динамо» и ЦСКА. Верховный суд Швейцарии является высшей инстанцией для обжалования решений CAS.

Российский футбол столкнулся с изоляцией из-за решений ФИФА и УЕФА. Сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре, а клубы не имеют возможности выступать в еврокубках.

Анастасия Борисова
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