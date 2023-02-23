В Госдуме потребовали запретить шоу травести-артистов

Депутат Госдумы Останина потребовала запретить травести-шоу после скандала на Урале

Депутат Госдумы Нина Останина потребовала запретить выступления травести-артистов после скандала на Урале. Об этом пишет «Подъем».

По данным издания, в Екатеринбурге специализирующегося на выступлениях с переодеваниями шоумена не пустили на церемонию вручения местной премии. Отказ объяснили, сославшись на закон о запрете ЛГБТ-пропаганды. Депутат Останина, одна из авторов поправок к закону, согласилась с организаторами.

«Если бы он потихоньку сидел у себя дома в такой одежде, встречался со своим другом, а когда это массовое мероприятие, то, естественно, это является элементом пропаганды. Правильно сделали, что не пустили», — поделилась мнением она.

Парламентарий вспомнила слова президента Владимира Путина, которые он произнес в ходе последних выступлений. «Это не настолько невинно, как кажется кому-то», — отметила она.

Останина, помимо прочего, оценила влияние подобных шоу на общество и предложила их запретить: «Нам зачем этим дурным примерам следовать? Надо запретить травести-шоу. Любое шоу — это уже элементы пропаганды».

«Кому это нужно кроме самих этих, простите, гомосеков?», — резюмировала депутат.

Ранее группа представителей ЛГБТ-сообщества ворвалась в конгресс Мехико и устроила погром. Манифестанты требовали разрешить несовершеннолетним менять пол.