Китай выпустит документ по урегулированию украинского кризиса

Китай подготовил документ по политическому урегулированию кризиса на Украине

Китай подготовил документ по политическому урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщает ТАСС.

По словам заместителя постоянного представителя КНР при ООН Дая Бина, Китай намерен выпустить данный документ в ближайшее время.

Бин также заявил, что для Китая приоритетом в данной ситуации является прекращение огня. Заместитель постоянного представителя КНР при ООН подчеркнул, что в Китае считают, что решение украинского кризиса политическими средствами возможно.

В конце февраля заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин упрекнул США в двойных стандартах. Бин объяснил, что США и ряд стран настаивают на обсуждении ядерной проблемы Северной Кореи, в свою очередь уклоняясь от собственных обязательств.