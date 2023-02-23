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20:22, 23 февраля 2023Мир

Китай выпустит документ по урегулированию украинского кризиса

Китай подготовил документ по политическому урегулированию кризиса на Украине

Фото: Aly Song / Reuters

Китай подготовил документ по политическому урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщает ТАСС.

По словам заместителя постоянного представителя КНР при ООН Дая Бина, Китай намерен выпустить данный документ в ближайшее время.

Бин также заявил, что для Китая приоритетом в данной ситуации является прекращение огня. Заместитель постоянного представителя КНР при ООН подчеркнул, что в Китае считают, что решение украинского кризиса политическими средствами возможно.

В конце февраля заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин упрекнул США в двойных стандартах. Бин объяснил, что США и ряд стран настаивают на обсуждении ядерной проблемы Северной Кореи, в свою очередь уклоняясь от собственных обязательств.

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Андрей Ставицкий
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