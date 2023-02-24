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17:33, 24 февраля 2023Интернет и СМИ

В Великобритании перечислили шесть сценариев завершения конфликта на Украине

Журналистка The Times Филп перечислила шесть сценариев завершения конфликта на Украине

Фото: Marko Djurica / Reuters

Завершение конфликта на Украине может пойти по одному из шести сценариев. Такое мнение высказала дипломатический корреспондент британской газеты Times Кэтрин Филп в статье, опубликованной в четверг, 23 февраля.

Перечисляя возможные варианты развития событий, Филп предположила, что стороны могут заключить мирное соглашение. Размышляя над таким исходом, сотрудница издания заявила, что Москва хочет «принудить Киев к невыгодному миру». При этом она отметила, что усадить представителей украинской стороны за стол переговоров было бы непростой задачей. Еще один сценарий, который представляется возможным журналистке — «война на истощение».

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Варвара Кошечкина
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