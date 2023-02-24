В Великобритании перечислили шесть сценариев завершения конфликта на Украине

Журналистка The Times Филп перечислила шесть сценариев завершения конфликта на Украине

Завершение конфликта на Украине может пойти по одному из шести сценариев. Такое мнение высказала дипломатический корреспондент британской газеты Times Кэтрин Филп в статье, опубликованной в четверг, 23 февраля.

Перечисляя возможные варианты развития событий, Филп предположила, что стороны могут заключить мирное соглашение. Размышляя над таким исходом, сотрудница издания заявила, что Москва хочет «принудить Киев к невыгодному миру». При этом она отметила, что усадить представителей украинской стороны за стол переговоров было бы непростой задачей. Еще один сценарий, который представляется возможным журналистке — «война на истощение».