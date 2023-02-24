Зеленский назвал план Китая по мирному урегулированию на Украине размышлениями

Президент Украины Зеленский высказался о Китайском плане по урегулированию кризиса

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции назвал план Китая по урегулированию кризиса не планом действий, а размышлениями на эту тему. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщает РИА Новости.

По словам главы Украины, озвученные Пекином предложения являются не резолюцией или декларацией, а лишь размышлениями по теме. Вместе с тем он назвал факт обсуждения конфликта Пекином положительным изменением, отметив совпадения по некоторым пунктам. При этом Зеленский заявил, что план, не предусматривающий вывода войск с Украины, Киеву не подходит.

24 февраля власти Китая представили план по достижению мира на Украине. Он состоит из 12 пунктов. В них Пекин призывает прекратить боевые действия и возобновить мирный диалог между Киевом и Москвой. Также КНР призвала стороны конфликта отказаться от менталитета холодной войны.