Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:32, 24 февраля 2023Мир

Зеленский назвал план Китая по мирному урегулированию на Украине размышлениями

Президент Украины Зеленский высказался о Китайском плане по урегулированию кризиса

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции назвал план Китая по урегулированию кризиса не планом действий, а размышлениями на эту тему. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщает РИА Новости.

По словам главы Украины, озвученные Пекином предложения являются не резолюцией или декларацией, а лишь размышлениями по теме. Вместе с тем он назвал факт обсуждения конфликта Пекином положительным изменением, отметив совпадения по некоторым пунктам. При этом Зеленский заявил, что план, не предусматривающий вывода войск с Украины, Киеву не подходит.

24 февраля власти Китая представили план по достижению мира на Украине. Он состоит из 12 пунктов. В них Пекин призывает прекратить боевые действия и возобновить мирный диалог между Киевом и Москвой. Также КНР призвала стороны конфликта отказаться от менталитета холодной войны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
В МИД России оценили позицию Китая по урегулированию конфликта на Украине
Кашпо XIX века выставили на продажу за 1,2 миллиона рублей в Москве
Зеленский заявил об отсутствии планов вторжения в Приднестровье
В США сочли признание новых российских регионов «неустойчивым для мира»
Зеленский назвал план Китая по мирному урегулированию на Украине размышлениями
В Госдуме назвали условие блокировки YouTube в России
Врач посоветовал эффективный метод для борьбы с головокружением
Футболист «Локомотива» высказался о роли Дзюбы в команде
Страны G7 отказались признавать присоединение к России четырех новых регионов
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине и землетрясения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.