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21:13, 24 февраля 2023Мир

Представители России покинули зал Совбеза ООН перед выступлением спикеров из ЕС

Небензя и Полянский покинули зал Совбеза ООН перед выступлением спикеров из ЕС по Украине

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и его заместитель Дмитрий Полянский покинули зал Совета безопасности ООН перед выступлением спикеров из Европы на тему Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, Небензя обратил внимание на беспрецедентное число приглашенных для участия делегаций. Из них 12 — из европейских стран, а также высокий представитель Европарламента Жозеп Боррель. «Очевидно, что все эти страны, выступающие с единой общеесовской позиции, продиктованной Брюсселем, никакой «добавленной стоимости» дискуссии не принесут», — заявил он, отметив, что такой подход девальвирует ценность диалога и наносит удар репутации Совбеза.

Во время выступления Небензя также прокомментировал слова представителей стран Евросоюза о добрососедстве с Россией, назвав их прикрытием для подготовки к противостоянию с Москвой. Он добавил, что мир «балансирует на грани самоубийственного конфликта», который усугубляется поставками Западом оружия Украине.

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Марина Совина
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