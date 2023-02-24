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02:26, 24 февраля 2023Мир

В Венесуэле обвинили США в приостановке Россией ДСНВ

Политолог из Венесуэлы Хельфенштейн: США вынудили Россию приостановить действие ДСНВ

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Бывший руководитель внешнеполитических связей администрации президента Венесуэлы, доктор политологии Серхио Родригес Хельфенштейн заявил, что США способствовали приостановке Россией действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Его слова приводит РИА Новости.

Хельфенштейн обвинил США и подчеркнул, что Вашингтон вынудил Москву приостановить действие ДСНВ. По его словам, для принятия этого решения Россию «загоняли в угол».

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«Договор СНВ установил механизм аудита, работы американских экспертов в России и россиян, которые должны были ездить с инспекциями в США. Проблема в том, что уже более года США не дают визы российским специалистам, но требуют этого от России, это абсурд — я тебя в дом не пущу, а вы обязаны пустить меня в свой. Полный бред», — заключил политолог.

Президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ в ходе оглашения послания Федеральному собранию в среду, 21 февраля. Российский лидер подчеркнул, что Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает участие в нем. Президент США Джо Байден назвал это решение большой ошибкой.

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Марина Совина
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