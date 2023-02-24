Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:57, 24 февраля 2023Мир

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине и землетрясения

Президенты России и Турции Путин и Эрдоган обсудили по телефону Украину и землетрясения

Фото: Alexei Nikolsky / Reuters

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, обсудив ситуацию на Украине и землетрясения, произошедшие в государстве. Об этом 24 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

Эрдоган отметил, что мир на Украине должен быть установлен «без дальнейших жертв и разрушений» и заявил Путину о готовности внести вклад в возобновление переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Также турецкий президент поблагодарил российского лидера за солидарность, проявленную им в связи с землетрясением на юго-востоке Турции.

Ранее в этот же день сообщалось, что Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Турции неоднократно выражал готовность выступить в качестве посредника в мирных переговорах между Россией и Украиной.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
В ДНР выступили против прекращения СВО
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине и землетрясения
В США выступили против временного прекращения огня на Украине
США заявили о готовности к содержательным переговорам по Украине
В МИД России оценили позицию Китая по урегулированию конфликта на Украине
В прокуратуре Владимира разъяснили суть иска к Youtube
Черчесов оценил выступление Головина в Лиге Европы
Россиянам разрешат жарить шашлыки на дачах и не платить за вывоз мусора
В России высказались об ответе на санкции США к годовщине СВО
В Пентагоне высказались о завершении конфликта на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.