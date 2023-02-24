Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине и землетрясения

Президенты России и Турции Путин и Эрдоган обсудили по телефону Украину и землетрясения

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, обсудив ситуацию на Украине и землетрясения, произошедшие в государстве. Об этом 24 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

Эрдоган отметил, что мир на Украине должен быть установлен «без дальнейших жертв и разрушений» и заявил Путину о готовности внести вклад в возобновление переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Также турецкий президент поблагодарил российского лидера за солидарность, проявленную им в связи с землетрясением на юго-востоке Турции.

Ранее в этот же день сообщалось, что Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Турции неоднократно выражал готовность выступить в качестве посредника в мирных переговорах между Россией и Украиной.