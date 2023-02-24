Момент нападения на сотрудника ОМОН в центре Петербурга попал на видео

Выстрелы в сотрудника ОМОН в Петербурге сняла камера наружного наблюдения

Момент нападения на сотрудника ОМОН в центре Петербурга показали на видео. Ролик в пятницу, 24 февраля, публикует Telegram-канал «112».

На кадрах снятых камерой наружного наблюдения видна противоположенная сторона улицы, где и произошел конфликт. Видны фигуры людей и два громких отчетливых выстрела, после которых к месту ЧП сбегаются оказавшиеся поблизости прохожие и сотрудники правоохранительных органов. Злоумышленника оперативно задержали коллеги пострадавшего силовика.

Ранее, 24 февраля, сообщалось, что в Санкт-Петербурге возле станции метро «Гостиный двор» ранили сотрудника ОМОНа.