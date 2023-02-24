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09:20, 24 февраля 2023Мир

Власти Кубы потребовали от США закрыть печально известную базу в Гуантанамо

Глава МИД Кубы Паррилья потребовал от США закрыть печально известную базу в Гуантанамо

Куба потребовала от США закрыть печально известную базу в Гуантанамо, которую американские власти используют как секретную тюрьму для международных террористов. Об этом в день 120-летия с открытия базы заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья в Twitter.

Глава МИД подчеркнул, что 120 лет назад США оккупировали более 117 квадратных километров территории Кубы против воли граждан. «Это насильственная узурпация, которой, как требует Куба, должен быть положен конец», — заявил Паррилья. Свой пост он сопроводил хэштегом #DevuelvanGuantánamoYa («Верните Гуантанамо немедленно»).

Со схожим заявлением выступил и президент страны Мигель Диас-Канель. Глава государства обвинил США в «краже кубинского суверенитета» и назвал саму базу в Гуантанамо «кинжалом, воткнутым в бок Кубы, который также ранит другие страны», отметив, что база используется в качестве незаконной тюрьмы.

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Виктория Кондратьева
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