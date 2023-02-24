Российские ПВО сбили выпущенные Украиной снаряды HIMARS

В Минобороны РФ отчитались об уничтожении беспилотников и реактивных ракет ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили четыре реактивных снаряда«HIMARS» и «Ураган», выпущенных вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщается в официальном Telegram- канале Министерства обороны России.

По данным ведомства, помимо уничтоженных реактивных снарядов ПВО РФ сбили шесть украинских беспилотников в районах населенных пунктов Мерефа, Лиман Второй Харьковской области, Александровка Донецкой Народной Республики, Голая Пристань и Новая Збурьевка Херсонской области.

Ранее 24 февраля Минобороны России сообщило об уничтожении 60 военных ВСУ на купянском направлении и ликвидации четырех складов боеприпасов ВСУ в Запорожской области и Донецкой народной республике (ДНР).