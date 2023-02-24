Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:33, 24 февраля 2023Бывший СССР

Российские ПВО сбили выпущенные Украиной снаряды HIMARS

В Минобороны РФ отчитались об уничтожении беспилотников и реактивных ракет ВСУ

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили четыре реактивных снаряда«HIMARS» и «Ураган», выпущенных вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщается в официальном Telegram- канале Министерства обороны России.

По данным ведомства, помимо уничтоженных реактивных снарядов ПВО РФ сбили шесть украинских беспилотников в районах населенных пунктов Мерефа, Лиман Второй Харьковской области, Александровка Донецкой Народной Республики, Голая Пристань и Новая Збурьевка Херсонской области.

Ранее 24 февраля Минобороны России сообщило об уничтожении 60 военных ВСУ на купянском направлении и ликвидации четырех складов боеприпасов ВСУ в Запорожской области и Донецкой народной республике (ДНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Польша доставила на Украину танки Leopard
МИД России предостерег Украину и НАТО от авантюрных шагов по Приднестровью
Стало известно о массовых невыплатах зарплат медикам на Украине
В ЕС признали отсутствие доказательств передачи Китаем оружия России
Приграничный регион России попал под обстрел ВСУ
Российские ПВО сбили выпущенные Украиной снаряды HIMARS
Раскрыты правила потребления блинов с начинками
В Совфеде оценили план Китая по мирному урегулированию на Украине
Британия пообещала восполнить запасы при передаче самолетов НАТО на Украину
Минобороны доложило о ходе боев на купянском направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.