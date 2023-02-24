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14:17, 24 февраля 2023Россия

Минобороны доложило о ходе боев на купянском направлении

Минобороны России сообщило об уничтожении 60 военных ВСУ на купянском направлении

Фото: Chris McGrath / Getty Images

На купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). О ходе боев на этом направлении доложили в Министерстве обороны России в своем Telegram-канале.

Противнику нанесено поражение в районах населенных пунктов Двуречная, Крахмальное и Табаевка Харьковской области.
Уточняется, что за минувшие сутки уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ, а также две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-20.

23 февраля Минобороны отчиталось о том, что на купянском направлении было уничтожено были 55 солдат ВСУ. Потери противника на данном направлении также включали в себя два пикапа и гаубицу Д-20, уточнили в ведомстве.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Алина Гончарова
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