Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:58, 24 февраля 2023Мир

В Германии переименовали «Москву» в «Киев»

«Кафе Москва» в Берлине временно переименовали в «Кафе Киев»

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Здание «Кафе Москва», расположенное на аллее Карла Маркса в восточной части Берлина, переименовали в «Кафе Киев». Такое решение местных властей приурочено к годовщине начала российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung.

В статье говорится, что в понедельник, 27 февраля, в рамках художественной акции в здании весь день будут проходить семинары, дискуссии и прочие культурные мероприятия.

Обновленная вывеска уже размещена на фасаде. Организаторы закрыли оригинальные буквы черным баннером с красной надписью «Kyiv». Отмечается, что ранее заведение получило название «по историческим причинам», но сейчас не имеет никакой связи с Россией.

Ранее стало известно, что Метрополитен-музей искусств в Нью-Йорке изменил название картины французского художника-импрессиониста Эдгара Дега «Русская танцовщица» на «Танцовщица в украинском наряде».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Зеленский заявил о подготовке к военному захвату Крыма
В Германии переименовали «Москву» в «Киев»
Канада ввела новые санкции против российских чиновников и организаций
Зеленский назвал условие фиксации окончания боевых действий
Командира «Ахмата» выписали из госпиталя
Россияне вспомнили опасные места для детских игр в СССР
Самый титулованный игрок КХЛ объявил о завершении карьеры
ЕС третий день подряд не смог согласовать новый пакет антироссийских санкций
На Украине Зеленского уличили в создании диктатуры
Зеленский прокомментировал возможность переговоров с Путиным
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.