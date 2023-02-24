В Германии переименовали «Москву» в «Киев»

«Кафе Москва» в Берлине временно переименовали в «Кафе Киев»

Здание «Кафе Москва», расположенное на аллее Карла Маркса в восточной части Берлина, переименовали в «Кафе Киев». Такое решение местных властей приурочено к годовщине начала российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung.

В статье говорится, что в понедельник, 27 февраля, в рамках художественной акции в здании весь день будут проходить семинары, дискуссии и прочие культурные мероприятия.

Обновленная вывеска уже размещена на фасаде. Организаторы закрыли оригинальные буквы черным баннером с красной надписью «Kyiv». Отмечается, что ранее заведение получило название «по историческим причинам», но сейчас не имеет никакой связи с Россией.

Ранее стало известно, что Метрополитен-музей искусств в Нью-Йорке изменил название картины французского художника-импрессиониста Эдгара Дега «Русская танцовщица» на «Танцовщица в украинском наряде».